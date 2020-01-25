В Омске бабушка школьницы, отравившейся снюсом, вызвала полицию

25 Янв. 2020 2020-01-25T08:17:43+03:00

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Необычный вызов поступил в омскую полицию. Бабушка школьницы забеспокоилась, увидев состояние своей внучки. Девочка пришли после уроков, но вела себя как-то странно. На вопросы бабушки не отвечала, постоянно плакала и тряслась, ничего не ела.

Приехавшие по вызову полицейские увидели странное состояние школьницы. К тому моменту она уже призналась бабушке, что одноклассник в торговом центре угостил ее никотиновым веществом снюс. После этого ей стало плохо. Сотрудники полиции решили вызвать скорую девочки - ее увезли в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области.

Очевидно, теперь силовикам предстоит найти того самого одноклассника девочки. Полицейские будут выяснять, где он взял запрещенное вещество с никотином и кто ему его продал.

Омская школьница отравилась снюсом.При патрулировании территории полицейские ежедневно сталкиваются с различными непредсказуемыми и, порой неординарными, ситуациями. Во всех случаях стражи порядка обязаны реагировать и действовать в соответствии с законом. Проект Патруль без каких-либо художественных приемов и постановки показывает будни сотрудников омской полиции и направлен на формирование негативного восприятия к противоправному и асоциальному поведению.

ИСТОЧНИК KP.RU