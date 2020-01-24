Омич с топором зарубил двоих приятелей

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:35:38+03:00

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Трагически закончились посиделки в одном из районов Омска. Компания выпивала и веселилась. Однако постепенно вечеринка перестала быть томной. Приятели начали выяснять отношения. От слов они перешли к делу. Началась драка. В итоге все закончилось полицией и скорой. 55-летний омич набросился на своих более молодых собутыльников с топором. Мужчины 28 и 37 лет оказались в больнице.

Как рассказали в пресс-службе омской полиции, у одного из них врачи нашли закрытую черепно-мозговую травму и порезы всего тела. У второго - открытую травму головы, рубленые раны лица, шеи, плеча, поясницы. Так же во время бойни он лишился уха. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела на вспыльчивого омича. Что не поделили приятели, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU