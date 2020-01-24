2020-01-24T13:46:02+03:00
Общество

«Праздновали весело, всегда насухую»: Омский губернатор рассказал, что никогда не выпивал на День студента

И признался: не знает, как праздник отмечается молодежью сейчас
Станислав МУХИН
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Александр БурковАлександр БурковФото: пресс-служба правительства Омской области
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Накануне международного Дня студента омский губернатор Александр Бурков встретился с молодежью. В библиотеке имени Пушкина глава региона в рамках проекта "Диалог на равных" отвечал на вопросы учащихся.

Спросили Александра Буркова и о том, как он отмечал Татьянин День в годы своей молодости. Губернатор вспомнил те времена.

- Праздновал всегда весело, - цитирует омского губернатора РИА Омск-Информ. - 4 года я был на целине. Старались к этому дню подготовить агитку. Праздновали насухую, не знаю как сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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