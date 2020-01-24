«Праздновали весело, всегда насухую»: Омский губернатор рассказал, что никогда не выпивал на День студента
И признался: не знает, как праздник отмечается молодежью сейчас
Александр БурковФото: пресс-служба правительства Омской области
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Накануне международного Дня студента омский губернатор Александр Бурков встретился с молодежью. В библиотеке имени Пушкина глава региона в рамках проекта "Диалог на равных" отвечал на вопросы учащихся.
Спросили Александра Буркова и о том, как он отмечал Татьянин День в годы своей молодости. Губернатор вспомнил те времена.
- Праздновал всегда весело, - цитирует омского губернатора РИА Омск-Информ. - 4 года я был на целине. Старались к этому дню подготовить агитку. Праздновали насухую, не знаю как сейчас.
ИСТОЧНИК KP.RU