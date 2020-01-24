В Омской области двое с битами жестко избили пятерых человек

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:06:02+03:00

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Крупная драка произошла в Омской области. В одном из сел Павлоградского района двое мужчин 27 и 29 лет начали конфликтовать с компанией постарше. Когда закончились аргументы, от слов они перешли к делу. В итоге мужчины набросились на пятерых местных жителей. Всех их молодчики сильно избили бейсбольными битами. Об этом сообщает пресс-служба омской полиции.

Как выяснилось, мужчины, 41, 49 и 52 лет, а также женщины, 52 и 55 лет. Все они получили травмы различной степени тяжести, ушибы и переломы, а одного из пострадавших и вовсе пришлось реанимировать. Омичи рассказали силовикам, что давно испытывали личную неприязнь к компании. К ситуации подключилась полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU