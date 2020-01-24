2020-01-24T08:21:16+03:00
Общество

В Омске любителя пьяной езды отправили в тюрьму

Его трижды ловили нетрезвым за рулем
Станислав МУХИН
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Сибиряк отправился за решетку.Сибиряк отправился за решетку.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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С пугающей настойчивостью 22-летний омич садился за руль пьяным. Никакие наказания его не пугали. Даже после судебного заседания, когда его поймали во второй раз нетрезвым, он садился в машину нетрезвым. Видимо, думал: трижды в одну и ту же яму снаряд не упадет.

Однако любителя пьяной езды поймали гаишники и в третий раз. Теперь ему придется за это ответить.

- По вновь совершенному деянию суд назначил виновному наказание в виде 6 месяцев 15 дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и с лишением прав сроком на 3 года, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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