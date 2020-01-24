«Пишут неприличные надписи и хотят разбить стекла»: В Омске подвели первые итоги установки теплых остановок

24 Янв. 2020 2020-01-24T06:57:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Омске подвели первые итоги от использования теплых остановок. На данный момент их в городе уже около 40. В компании ООО «Капитал-строй», занимающейся установкой павильонов, уже рассказали, с какими проблемами приходится сталкиваться чаще всего. Не все омичи рады теплым павильонам. Не обходится и без вандалов. Некоторые, например, пытаются разбить бронированные стекла остановок.

- Было несколько случаев, когда вандалы всевозможными граффити и не очень хорошими надписями разрисовывали помещения, - цитирует «Омскрегион» соучредителя ООО «Капитал-строй» Вячеслава Васильева. - У нас установлены камеры, и по ним мы нашли тех, кто их совершал. Это одни и те же лица. Сейчас ими занимаются компетентные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU