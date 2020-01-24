2020-01-24T06:25:33+03:00
Происшествия

Появилось видео гонки со стрельбой в Омской области при задержании пьяного дальнобойщика

Лихач остановился только после того, как полицейские прострелили шесть колес фуры [видео]
Анна МИКУЛА
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Напомним, инцидент произошел на трассе НовосибирскЧелябинск в Омской области. В районе поселка Армейский ночью грузовик «Мерседес» повредил на парковке DAF и скрылся с места.

Вскоре полицейские обнаружили нарушителя, ехавшего в сторону Новосибирска. Однако на требование остановиться он только прибавил скорости. Полицейским пришлось прострелить шесть колес несущегося фургона – только после этого дальнобойщик остановился. Как выяснилось, 38-летний водитель из Иркутской области был сильно пьян.

–В отношении нарушителя возбуждены административные делопроизводства за управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение требования об остановке транспортного средства, нарушение правил пользования внешними световыми приборами, управление транспортом с техническими неисправностями, нечитаемые государственные регистрационные знаки, отсутствие тахографа, а также за оставление места ДТП, – сообщает пресс-служба областного УМВД.

Задержание пьяного водителя, скрывшегося с места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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