Появилось видео гонки со стрельбой в Омской области при задержании пьяного дальнобойщика
Напомним, инцидент произошел на трассе Новосибирск–Челябинск в Омской области. В районе поселка Армейский ночью грузовик «Мерседес» повредил на парковке DAF и скрылся с места.
Вскоре полицейские обнаружили нарушителя, ехавшего в сторону Новосибирска. Однако на требование остановиться он только прибавил скорости. Полицейским пришлось прострелить шесть колес несущегося фургона – только после этого дальнобойщик остановился. Как выяснилось, 38-летний водитель из Иркутской области был сильно пьян.
–В отношении нарушителя возбуждены административные делопроизводства за управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение требования об остановке транспортного средства, нарушение правил пользования внешними световыми приборами, управление транспортом с техническими неисправностями, нечитаемые государственные регистрационные знаки, отсутствие тахографа, а также за оставление места ДТП, – сообщает пресс-служба областного УМВД.
Задержание пьяного водителя, скрывшегося с места ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU