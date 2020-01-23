2020-01-23T13:51:33+03:00
Происшествия

Пьяный дальнобойщик устроил гонки на выживание на трассе в Омской области

Полицейским пришлось прострелить шесть колес его фуры, прежде чем лихач остановился
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Погоня со стрельбой произошла ночью на трассе Челябинск-Новосибирск.Погоня со стрельбой произошла ночью на трассе Челябинск-Новосибирск.Фото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

Едва не закончился серьезными последствиями инцидент, который произошел ночью на трассе в Омской области. Сначала в полицию поступило сообщение от дальнобойщика. Мужчина рассказал, что его припаркованный большегруз DAF задела другая фура. После этого виновник ДТП скрылся с места.

В районе 879 км трассы ЧелябинскНовосибирск правоохранители заметили грузовик, подходящий под описание. На требование остановиться, водитель только прибавил скорости.

– В соответствии с Федеральным Законом «О полиции» для остановки транспортного средства сотрудники ГИБДД применили огнестрельное оружие. После повреждения шести колес автомобиль был остановлен на 879 км автодороги, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – В ходе проверки установлено, что большегрузом управлял житель Иркутской области 1982 г.р. с явными признаками алкогольного опьянения. При проведении освидетельствования на состояние опьянения при помощи алкотектора в выдыхаемом воздухе у него были обнаружены пары алкоголя в количестве 0,374 мг/л.

В отношении лихача возбудили сразу несколько административные дел. За оставление места ДТП по решению суда дальнобойщика-нарушителя на год лишили водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Следственном комитете начали проверку истории с «подаренным» омским младенцем
Пьяный дальнобойщик устроил гонки на выживание на трассе в Омской области
Омских медиков, отказавших больному в перевязке, уволили
В Омске начали разбирать главную городскую елку, которую пустят на клюшки
Дорогу из Омска в Казахстан закрыли из-за снегопада
«Росводоканал Омск»начислил горожанам призовые кубометры и списал пени
Омич, уставший от пьянства сына, убил его и закопал во дворе
В омском аэропорту из-за вспышки китайского вируса готовы усилить санитарный контроль
Омскими врачами, отказавшими пациенту в перевязке, заинтересовался следком и Бастрыкин
«Если хотим ремонта - вынуждены повышать тариф»: Омский губернатор намекнул на рост размера взносов за капремонт
Омичу, одобрившему теракт в Новой Зеландии, грозит 5 лет тюрьмы
Аспирант Омского ГАУ стал преподавателем Кванториума
В Омске грабитель напал на почтальона и отобрал у нее сумку с конфетами и письмами
В Омской области осудили сельчанку, взявшую кредит по поддельным документам
В Омской области пропала 15-летняя девочка со шрамом на руке
В омском тоннеле на улице Серова застрял грузовик
В семенах нашли вредный сорняк
В Омске зафиксировали выбросы бензола
В Омской области наказали экс-директора школы, где пьяный водитель перевозил детей
Студенты пожаловались на тараканов в столовой колледжа
Омичей просят воздержаться от поездок в Алтайский край
Пожилой омич потребовал алименты с сына, которого бросил в раннем детстве
В мэрии ответили омичам, чьи дети по дороге в школу проходят 2 км через стаи собак
Следком выяснит, почему омские чиновники купили для ребенка-инвалида аварийный дом за 2,5 млн
Омичи поймали настолько огромную шуку, что пришлось прорубать лед, чтобы ее вытащить