Пьяный дальнобойщик устроил гонки на выживание на трассе в Омской области

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:51:33+03:00

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Едва не закончился серьезными последствиями инцидент, который произошел ночью на трассе в Омской области. Сначала в полицию поступило сообщение от дальнобойщика. Мужчина рассказал, что его припаркованный большегруз DAF задела другая фура. После этого виновник ДТП скрылся с места.

В районе 879 км трассы Челябинск–Новосибирск правоохранители заметили грузовик, подходящий под описание. На требование остановиться, водитель только прибавил скорости.

– В соответствии с Федеральным Законом «О полиции» для остановки транспортного средства сотрудники ГИБДД применили огнестрельное оружие. После повреждения шести колес автомобиль был остановлен на 879 км автодороги, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – В ходе проверки установлено, что большегрузом управлял житель Иркутской области 1982 г.р. с явными признаками алкогольного опьянения. При проведении освидетельствования на состояние опьянения при помощи алкотектора в выдыхаемом воздухе у него были обнаружены пары алкоголя в количестве 0,374 мг/л.

В отношении лихача возбудили сразу несколько административные дел. За оставление места ДТП по решению суда дальнобойщика-нарушителя на год лишили водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU