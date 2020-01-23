2020-01-23T11:34:05+03:00
Общество

В Омске начали разбирать главную городскую елку, которую пустят на клюшки

Она простояла меньше месяца
Станислав МУХИН
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Елку пустят на клюшки.Елку пустят на клюшки.Фото: ВКонтакте
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И месяца не простояла главная городская елка в Омске. Уже 24 января ее уберут с площади напротив Музыкального театра. В ближайшее время рабочие начнут разбирать зеленую красавицу.

В этом году она стояла в новом месте. Городские власти решили пойти на хитрость, и не стали покупать одну большую елку. Дерево собрали из 230 маленьких елочек. Но выбрасывать просто так их не будут.

- По инициативе регионального отделения Всероссийского общества охраны природы древесину главной елки города Омска пустят на переработку. Из нее будут изготовлены хоккейные клюшки, - прокомментировал ситуацию региональный оператор ООО "Магнит", представители которого согласились вывезти остатки от городской елки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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