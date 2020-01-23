2020-01-23T10:10:14+03:00
Общество

Дорогу из Омска в Казахстан закрыли из-за снегопада

И это уже второй раз за неделю
Станислав МУХИН
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Погода вмешалась и в работу аэропорта.Погода вмешалась и в работу аэропорта.Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ
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С потеплением в Омскую область пришли и снегопады. С ночи в регионе идет мокрый снег. Из-за стихии в МЧС приняли решение перекрыть дорогу из Омска в Казахстан. Сибирякам советуют воздержаться от поездок в ту сторону из-за плохой погоды. И это уже второй раз за последнюю неделю.

Ограничение касается участка дороги Ленинский – Иртышск – Русская Поляна от поселка Ленинский до границы РФ. Об этом сообщают в региональном МЧС. Вмешалась непогода и в работу омского аэропорта. Из-за обильного снега и сильного ветра, по данным онлайн-табло вылетов, отложен рейс в Астану.

Когда пассажиры смогут вылететь в Казахстан, пока непонятно. Синоптики обещают снегопады разной интенсивности до самого вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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