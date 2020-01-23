В омском аэропорту из-за вспышки китайского вируса готовы усилить санитарный контроль

23 Янв. 2020 2020-01-23T07:26:52+03:00

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Вспышка китайского смертельно опасного короновируса напугала весь мир. И на этом фоне из омского аэропорта совсем скоро запускают рейсы в Поднебесную. С 12 февраля сибиряки смогут улететь из Омска на Хайнань. В аэропорту заявили, что готовы усилить меры санитарного надзора. Пока же они не приняты.

- Первый чартер полетит 12 февраля в Хайкоу (остров Хайнань в Китае), - цитирует ТАСС представителя омского аэропорта. - Тогда, наверное, и будет приниматься решение.

Добавим, что количество умерших от неизвестного китайского вируса уже достигло девяти человек.

ИСТОЧНИК KP.RU