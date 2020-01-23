2020-01-23T07:26:52+03:00
Общество

В омском аэропорту из-за вспышки китайского вируса готовы усилить санитарный контроль

Рейсы в Поднебесную запустят с 12 февраля
Станислав МУХИН
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Рейсы в Китай запустят в феврале.Рейсы в Китай запустят в феврале.Фото: Андрей КУТУЗОВ
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Вспышка китайского смертельно опасного короновируса напугала весь мир. И на этом фоне из омского аэропорта совсем скоро запускают рейсы в Поднебесную. С 12 февраля сибиряки смогут улететь из Омска на Хайнань. В аэропорту заявили, что готовы усилить меры санитарного надзора. Пока же они не приняты.

- Первый чартер полетит 12 февраля в Хайкоу (остров Хайнань в Китае), - цитирует ТАСС представителя омского аэропорта. - Тогда, наверное, и будет приниматься решение.

Добавим, что количество умерших от неизвестного китайского вируса уже достигло девяти человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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