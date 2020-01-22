В Омске грабитель напал на почтальона и отобрал у нее сумку с конфетами и письмами

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:58:34+03:00

Выяснилось, что злодей к своим 27 года был 8 раз судим

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На улице Звездова в Центральном округе на 61-летнюю женщину-почтальона напал неизвестный. Грабитель зачем-то вырвал из ее рук сумку с корреспонденцией, которую она еще не успела разнести, и сбежал.

– Установив со слов потерпевшей приметы злоумышленника, оперативники сразу же передали необходимую информацию наружным службам. В течение часа подозреваемый был задержан в одном из торговых павильонов на улице 10 лет Октября, – сообщает пресс-служба областной полиции. – В ходе личного досмотра у мужчины 1993 года рождения было обнаружено имущество потерпевшей: шоколад и карты оплаты. В дальнейшем он показал место, где выбросил почтовую сумку и разорвал заказные письма.

Как выяснилось, к своим 27 годам задержанный был уже восемь раз был судим, в том числе за убийство. Сейчас ему грозит до 4 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU