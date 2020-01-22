2020-01-22T12:58:34+03:00
Происшествия

В Омске грабитель напал на почтальона и отобрал у нее сумку с конфетами и письмами

Выяснилось, что злодей к своим 27 года был 8 раз судим
Анна МИКУЛА
Поделиться:
На снимке – место ЧП. Фото: vk.com/55mvdНа снимке – место ЧП. Фото: vk.com/55mvd
Изменить размер текста:

На улице Звездова в Центральном округе на 61-летнюю женщину-почтальона напал неизвестный. Грабитель зачем-то вырвал из ее рук сумку с корреспонденцией, которую она еще не успела разнести, и сбежал.

– Установив со слов потерпевшей приметы злоумышленника, оперативники сразу же передали необходимую информацию наружным службам. В течение часа подозреваемый был задержан в одном из торговых павильонов на улице 10 лет Октября, – сообщает пресс-служба областной полиции. – В ходе личного досмотра у мужчины 1993 года рождения было обнаружено имущество потерпевшей: шоколад и карты оплаты. В дальнейшем он показал место, где выбросил почтовую сумку и разорвал заказные письма.

Как выяснилось, к своим 27 годам задержанный был уже восемь раз был судим, в том числе за убийство. Сейчас ему грозит до 4 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омичу, одобрившему теракт в Новой Зеландии, грозит 5 лет тюрьмы
Аспирант Омского ГАУ стал преподавателем Кванториума
В Омске грабитель напал на почтальона и отобрал у нее сумку с конфетами и письмами
В Омской области осудили сельчанку, взявшую кредит по поддельным документам
В Омской области пропала 15-летняя девочка со шрамом на руке
В омском тоннеле на улице Серова застрял грузовик
В семенах нашли вредный сорняк
В Омске зафиксировали выбросы бензола
В Омской области наказали экс-директора школы, где пьяный водитель перевозил детей
Студенты пожаловались на тараканов в столовой колледжа
Омичей просят воздержаться от поездок в Алтайский край
Пожилой омич потребовал алименты с сына, которого бросил в раннем детстве
В мэрии ответили омичам, чьи дети по дороге в школу проходят 2 км через стаи собак
Следком выяснит, почему омские чиновники купили для ребенка-инвалида аварийный дом за 2,5 млн
Омичи поймали настолько огромную шуку, что пришлось прорубать лед, чтобы ее вытащить