2020-01-22T08:58:45+03:00
Общество

Омичей просят воздержаться от поездок в Алтайский край

Там ожидаются сильная метель и гололед
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.mchs.gov.ruФото: 55.mchs.gov.ru
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В Сибири снова ожидается разгул стихии. На этот раз сильная и продолжительная метель накроет Алтайский край.

По данным синоптиков 23 и 24 января в там мокрый снег, гололед, продолжительные метели, прогнозируется усиление ветра порывами от 18 до 23 м/с, местами до 25-27 м/с. На дорогах возможны снежные заносы и сильная гололедица.

Именно поэтому омских автовладельцев предостерегают от поездок в Алтайский край.

– Если выезд все же неизбежен (крайне необходим) возьмите в дорогу запас воды и термос с чаем, спички. Мобильные телефоны должны быть заряжены, а баланс пополнен, – рекомендует пресс-служба областного ГУ МЧС. – Заложите в автомобиль средства спасения – лопату, трос, топор. Одевайтесь соответственно погодным условиям на улице, а не в автомобиле. Перед поездкой важно проверить состояние всех систем автомобиля. Будьте крайне осторожны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Очень важное правило, которое особенно актуально в непогоду - это водительская выручка. Если вы стали очевидцем дорожно-транспортного происшествия ни в коем случае не оставайтесь равнодушным к людям, попавшим в беду.

На всякий случай омичам сообщили о телефонах диспетчерских служб соседнего региона:

– дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

– дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;

– единый номер экстренных служб – 112;

– дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.

ИСТОЧНИК KP.RU

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