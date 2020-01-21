Омичей просят спасти 5-месячную девочку со страшным заболеванием

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:31:14+03:00

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У маленькой омички Ани Новожиловой обнаружили редкое генетическое заболевание – спинальную мышечную атрофию. До недавнего времени СМА была фактически приговором, пациентам выписывали только поддерживающую терапию. Лечение есть, но требуется самый дорогой в истории мировой фармокологии препарат Zolgensma. В американской клинике, куда обратились родители девочки выставили колоссальный счет – 2,5 млн долларов. В пересчете на рубли это 160 млн.

– Мы решили объявить сбор денег на лечение дочки, так как зарекомендовавшие себя благотворительные организации отказываются работать с пациентами СМА, – пояснил Петр Новожилов. – Объясняют они это огромным размером суммы, которую необходимо собрать, ведь за такие деньги можно помочь сотням нуждающихся.

Фото: raduga-omsk.ru

Новожиловы поняли, что остались один на один с проблемой. Потом они обратились в благотворительный центр помощи детям «Радуга». Теперь маленькая Аня под опекой нашего центра. В числе меценатов, кто протянул руку помощи оказались лидер «Чайф» Владимир Шахрин, звезда Comedy Club Демис Карибидис, а также поп-певица Юлия Проскурякова.

Семья Ани верит, что они успеют собрать нужную сумму, пока не стало слишком поздно. Жизненно важный препарат нужно получить до того, как девочке исполнится год.

Узнать, как помочь, можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU