Начинается суд над омичом, угостившим девушку наркотиком, от которого она умерла

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:45:36+03:00

Кроме того, его обвиняют в угоне и мошенничестве

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В Омске будут судить молодого человека, по вине которого умерла 20-летняя девушка. Трагедия случилась в декабря 2018 года. Парень решил поразить воображение приятельниц и принес им наркотики. Он убедил их попробовать «подарок».

В результате старшая из подруг скончалась после того, как приняла психотропное вещества, а две другие – девушки 16 и 18 лет – с тяжелейшим отравлением попали в больницу.

Омича обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Кроме того, по информации областной прокуратуры, он также причастен к угону и мошенничеству. Фигурант признал вину. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU