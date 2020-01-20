Омич пытался сбежать от полицейских, но завяз в сугробе

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:20:40+03:00

А перед этим он пытался «помирить» знакомую супружескую пару: его ударил по лицу, ее порезал ножом

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Не получилось стать миротворцем для его собутыльников 30-летнему жителю Щербакульского района. Подвыпившие супруги начали ссориться, а в качестве аргументов в споре вспоминали недобрым словом родственников друг друга. В дело решил вмешаться третий участник застолья. Правда, он выбрал своеобразный способ разрешить конфликт: жену порезал ножом, а ее мужа ударил по лицу.

И не сказать, чтобы план не удался, после этого супруги помирились и решили, что теперь ненавидят своего обидчика. Они обратились за помощью к полицейским. Но их приятель решил не объясняться с правоохранителями и попытался уйти по-английски.

– Подозреваемый попытался скрыться от оперативников в лесополосе, однако застрял в сугробе, был задержан и доставлен в отдел полиции. На месте происшествия изъято предполагаемое орудие преступления – нож, а также следы, подлежащие исследованию, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – Ранее 30-летний фигурант привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков. Устанавливаются все обстоятельства данного происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU