2020-01-20T12:14:39+03:00
Происшествия

Отметил день рождения: Омич сел пьяным за руль и убил 20-летнего пешехода

После этого виновник трагедии скрылся с места, но его смогли задержать
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: vk.com/55gibddФото: vk.com/55gibdd
Изменить размер текста:

Трагедия случилась рано утром на трассе Омск–Тара в Большереченском районе. 22-летний водитель на «Субару-Форестер» насмерть сбил 20-летнего пешехода. После этого предполагаемый виновник ДТП скрылся с места, но его удалось задержать.

– Проведено освидетельствование водителя, которое показало, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Собственником автомобиля является его друг, который в момент ДТП находился на пассажирском сиденье и также был нетрезв. Молодые люди в этот день отмечали день рождения задержанного. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, назначено проведение экспертиз, запланировано проведение следственного эксперимента.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Это полезно знать
Начинается суд над омичом, угостившим девушку наркотиком, от которого она умерла
Омич пытался сбежать от полицейских, но завяз в сугробе
Омский суд установил, что отсутствие контейнера не освобождает от платы за ТКО
В Омске выбрали лучший костюм Рождественского полумарафона
Игрока «Авангарда» назвали лучшим защитником недели в КХЛ
Юного омича, который зверски убил мать своей подруги, оставили в СИЗО
В Омской области друзья во время ссоры устроили стрельбу в кафе
На дорогах Омской области за сутки сбили двоих детей
Отметил день рождения: Омич сел пьяным за руль и убил 20-летнего пешехода
На видео попало спасение водителя, зажатого в кабине, при столкновении фур в Омской области
Омич, которого не пустили на чужой праздник, устроил стрельбу в торговом центре
В Омске после морозов обещают потепление до 0 градусов
Омичи пожаловались на вывоз снега на кладбище
Омску пообещали Матч звезд КХЛ
«Ростелеком» в Омске стал генеральным партнером соревнований по лыжным гонкам
Певица Елка записала клип с омичами
Пожилой омской учительнице сначала выплатили положенную ей компенсацию, а потом заставили вернуть
Омичку, устроившую наркопритон, отправили в колонию
Омичи снова массово жалуются на запах гари и газа в воздухе
Вратарь «Авангарда» Бобков примерил на себя образ Ведьмака на Матче всех звезд
В Омске горку со съездом в дерево развернули лишь после вмешательства мэра
Смертельное ДТП на трассе в Омской области: столкнулись две фуры
Мать 4-летнего омского мальчика, отчима которого обвиняют в его истязаниях, заявила о похищении сына