Отметил день рождения: Омич сел пьяным за руль и убил 20-летнего пешехода
Трагедия случилась рано утром на трассе Омск–Тара в Большереченском районе. 22-летний водитель на «Субару-Форестер» насмерть сбил 20-летнего пешехода. После этого предполагаемый виновник ДТП скрылся с места, но его удалось задержать.
– Проведено освидетельствование водителя, которое показало, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Собственником автомобиля является его друг, который в момент ДТП находился на пассажирском сиденье и также был нетрезв. Молодые люди в этот день отмечали день рождения задержанного. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, назначено проведение экспертиз, запланировано проведение следственного эксперимента.
ИСТОЧНИК KP.RU