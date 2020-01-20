Отметил день рождения: Омич сел пьяным за руль и убил 20-летнего пешехода

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:14:39+03:00

После этого виновник трагедии скрылся с места, но его смогли задержать

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Трагедия случилась рано утром на трассе Омск–Тара в Большереченском районе. 22-летний водитель на «Субару-Форестер» насмерть сбил 20-летнего пешехода. После этого предполагаемый виновник ДТП скрылся с места, но его удалось задержать.

– Проведено освидетельствование водителя, которое показало, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Собственником автомобиля является его друг, который в момент ДТП находился на пассажирском сиденье и также был нетрезв. Молодые люди в этот день отмечали день рождения задержанного. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, назначено проведение экспертиз, запланировано проведение следственного эксперимента.

ИСТОЧНИК KP.RU