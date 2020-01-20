2020-01-20T08:36:10+03:00
Происшествия

Омичку, устроившую наркопритон, отправили в колонию

Кроме того, у женщины нашли запрещенные вещества
Анна МИКУЛА
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Омичка проведет в колонии год.Омичка проведет в колонии год.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Омске вынесли приговор 44-летней местной жительнице, устроившей у себя дома наркопритон. Кроме того, у женщины обнаружили запрещенные синтетические вещества.

– Органами предварительного расследования она обвинялась в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств), ч. 1 ст. 232 УК РФ (систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – Приговором суда ей назначено наказание в виде 1 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Судебный акт вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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