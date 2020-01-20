Омичи снова массово жалуются на запах гари и газа в воздухе

20 Янв. 2020 2020-01-20T08:21:49+03:00

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Омичи в соцсетях массово жалуются на вонь в городе. Одни пишу о едком химическом запахе, другие рассказывают о запахе газа и копоти. При этом люди чувствовали такие «ароматы» почти повсеместно – в Октябрьском округе, на Левом берегу, в Амуре и в центре города. Особенно отчетливо пахло в Нефтяниках. Поневоле ставшие экспертами омичи вспомнили, что накануне был северо-западный ветер, и все выбросы из промзоны снесло на жилые дома.

В областном минприроды по традиции признали факт выбросов.

– 18 января на автоматизированном посту по ул. 4-я Поселковая зафиксировано два случая превышения по оксиду углерода (CO): в 7.20 – 1,5 ПДК, в 10.00 – 1,3 ПДК. На автоматизированных постах наблюдения по ул. 10 лет Октября и ул. Дмитриева превышений предельно допустимых концентрация не зафиксировано, – отреагировали представители ведомства на посты в соцсетях. – В ночь с 19 на 20 января передвижная эколаборатория с учетом направления ветра проводила замеры по адресам ул. Магистральная, 67 и ул. Комбинатская, 46. Так, на ул. Магистральная зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по сероуглероду (1,5 ПДК) и этилбензолу (1,75 ПДК). Информация о превышениях незамедлительно была передана по телефону дежурному сотруднику Росприроднадзора, официальные протоколы также были направлены в Росприроднадзор. Сегодня, 20 января, в 8.00 на автоматизированном посту по ул. 10 лет Октября зафиксировано превышение по оксиду азота (1,17 ПДК). На данный момент передвижная эколаборатория находится на замерах атмосферного воздуха.

Впрочем, будет ли какой-то результат от того, что информацию незамедлительно передали «куда надо», или все снова сойдет на нет, а омичи продолжат травиться, вдыхая опасные вещества, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU