На видео попало, как прямо над дорогой искрит оборвавшийся провод

19 Янв. 2020 2020-01-19T11:07:15+03:00

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Довольно пугающе выглядят кадры, сделанные накануне очевидцами и выложенные в соцсети.

На записи видно, как прямо над проезжей частью летает оборвавшийся электрический провод. От него во все стороны разлетаются искры.

По словам автора видео, все произошло на Левом берегу, в районе улицы Лукашевича.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/755516" frameborder="0"></iframe> Обрыв провода.Видео: «ЧП Омск».

ИСТОЧНИК KP.RU