2020-01-19T11:07:15+03:00
Происшествия

На видео попало, как прямо над дорогой искрит оборвавшийся провод

Инцидент произошел на Левом берегу [видео]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: скриншот с видео («ЧП Омск»)Фото: скриншот с видео («ЧП Омск»)
Изменить размер текста:

Довольно пугающе выглядят кадры, сделанные накануне очевидцами и выложенные в соцсети.

На записи видно, как прямо над проезжей частью летает оборвавшийся электрический провод. От него во все стороны разлетаются искры.

По словам автора видео, все произошло на Левом берегу, в районе улицы Лукашевича.

Обрыв провода.Видео: «ЧП Омск».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мать 4-летнего омского мальчика, отчима которого обвиняют в его истязаниях, заявила о похищении сына
«Говорила, что гуляет с ребенком, а сама уходила развлекаться»: Семья 4-летнего омича, которого нашли избитым, рассказала о его матери
На видео попало, как прямо над дорогой искрит оборвавшийся провод
В Омской области молодая женщина ударила ножом в грудь пожилого сожителя
В Омске будут судить банду сутенеров, заставлявших подростков заниматься проституцией
В ДТП на омской трассе столкнулись два грузовика и легковушка
На трассе в Омской области произошло смертельное ДТП
В Омской области рабочий упал с вышки на стадионе
Гниющие остатки туш и озеро крови: виновных в незаконной и опасной свалке под Омском наказали
Следственный комитет разбирается в обстоятельствах ДТП с 14 пострадавшими в Омске
В Омской области уничтожили более 200 тонн санкционных продуктов
Замерщики мусора не справились, омичам придется по-прежнему платить по завышенным тарифам
Тело омички, пропавшей 2 месяца назад нашли благодаря стае ворон
Дорогу из Омска в Казахстан перекрыли из-за непогоды
Омичка, выехавшая на встречку на «трассе смерти», погибла в ДТП с «Газелью»
В Омской области иномарка на озере провалилась под лед
Социальный инклюзивный проект «Академия улыбок»
Клиенты Tele2 в Омске в праздники качали вдвое больше, чем годом ранее
В Омске из-за гололеда забуксовали две фуры – перекрыты сразу обе полосы
В Омске трактор, чистивший дорогу, разбил лобовое стекло легковушке
Омичка, устроившая массовое ДТП с 4 машинами, впала в кому