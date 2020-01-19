На видео попало, как прямо над дорогой искрит оборвавшийся провод
Инцидент произошел на Левом берегу [видео]
Фото: скриншот с видео («ЧП Омск»)
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Довольно пугающе выглядят кадры, сделанные накануне очевидцами и выложенные в соцсети.
На записи видно, как прямо над проезжей частью летает оборвавшийся электрический провод. От него во все стороны разлетаются искры.
По словам автора видео, все произошло на Левом берегу, в районе улицы Лукашевича.
Обрыв провода.Видео: «ЧП Омск».
ИСТОЧНИК KP.RU