2020-01-19T08:29:46+03:00
Происшествия

В Омской области молодая женщина ударила ножом в грудь пожилого сожителя

Она объяснила, что все произошло во время ссоры
Анна МИКУЛА
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Оба пострадавших получили серьезные травмы.Оба пострадавших получили серьезные травмы.Фото: "КП" Архив
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Инцидент случился в Оконешниковском районе.

– Поздно ночью в районную больницу из своего дома с колотой раной грудной клетки доставлен 67-летний местный житель, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции задержана сожительница потерпевшего 1985 г.р., с места преступления изъят нож. Установлено, что вред здоровью причинен в ходе ссоры.

Аналогичное преступление в этот же день произошло в селе Знаменском. 47-летний местный житель во время застолья что-то не поделил с 64-летним приятелем. Младший из собутыльников схватился за нож и покалечил старшего.

В полиции проводят проверку по этим двум фактам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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