В Омске будут судить банду сутенеров, заставлявших подростков заниматься проституцией
По версии обвинения, 22-летний безработный омич организовал банду, в которую вошли четыре человека, в том числе 25-летняя девушка. Подельники совершили три разбойных нападения. Кроме того, похитили человека, чтобы оказать на него давление.
Также их обвиняют в вовлечении в проституцию, в том числе и несовершеннолетних, и в незаконном обороте оружия.
– Несмотря на то, что обвиняемые вину признали частично, в ходе следствия были собраны объективные доказательства, на основании которых по уголовному делу было утверждено обвинительное заключение, и в настоящее время уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд г.Омска для рассмотрения, – сообщает пресс-служба областного СУ СК.
ИСТОЧНИК KP.RU