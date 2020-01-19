В Омске будут судить банду сутенеров, заставлявших подростков заниматься проституцией

19 Янв. 2020 2020-01-19T08:12:52+03:00

Кроме того, фигурантов обвиняют в разбоях и похищении человека

Изменить размер текста: A A

По версии обвинения, 22-летний безработный омич организовал банду, в которую вошли четыре человека, в том числе 25-летняя девушка. Подельники совершили три разбойных нападения. Кроме того, похитили человека, чтобы оказать на него давление.

Также их обвиняют в вовлечении в проституцию, в том числе и несовершеннолетних, и в незаконном обороте оружия.

– Несмотря на то, что обвиняемые вину признали частично, в ходе следствия были собраны объективные доказательства, на основании которых по уголовному делу было утверждено обвинительное заключение, и в настоящее время уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд г.Омска для рассмотрения, – сообщает пресс-служба областного СУ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU