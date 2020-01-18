2020-01-18T09:42:13+03:00
Происшествия

В ДТП на омской трассе столкнулись два грузовика и легковушка

Все произошло в Любинском районе
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: ГИБДД России по Омской областиФото: ГИБДД России по Омской области
Изменить размер текста:

Вчера, 17 января, днем в районе 563 км трассы ТюменьОмск произошло массовое ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля «Хонда Степ Вагон» столкнулся с ГАЗом, ехавшим попутно. От удара грузовик откинуло на встречную полосу. Там он столкнулся с большегрузом «Вольво», перевозившим в прицепе новые машины.

– В результате ДТП водитель ГАЗа и пассажир «Хонды» (мужчина 1976 г.р.) с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Окончательно обстоятельства и причины происшедшего будут установлены в ходе проверки.

Фото: ГИБДД России по Омской области

Фото: ГИБДД России по Омской области

Фото: ГИБДД России по Омской области

Фото: ГИБДД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДТП на омской трассе столкнулись два грузовика и легковушка
На трассе в Омской области произошло смертельное ДТП
В Омской области рабочий упал с вышки на стадионе
Гниющие остатки туш и озеро крови: виновных в незаконной и опасной свалке под Омском наказали
Следственный комитет разбирается в обстоятельствах ДТП с 14 пострадавшими в Омске
В Омской области уничтожили более 200 тонн санкционных продуктов
Замерщики мусора не справились, омичам придется по-прежнему платить по завышенным тарифам
Тело омички, пропавшей 2 месяца назад нашли благодаря стае ворон
Дорогу из Омска в Казахстан перекрыли из-за непогоды
Омичка, выехавшая на встречку на «трассе смерти», погибла в ДТП с «Газелью»
В Омской области иномарка на озере провалилась под лед
Социальный инклюзивный проект «Академия улыбок»
Клиенты Tele2 в Омске в праздники качали вдвое больше, чем годом ранее
В Омске из-за гололеда забуксовали две фуры – перекрыты сразу обе полосы
В Омске трактор, чистивший дорогу, разбил лобовое стекло легковушке
Омичка, устроившая массовое ДТП с 4 машинами, впала в кому