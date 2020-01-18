В ДТП на омской трассе столкнулись два грузовика и легковушка

18 Янв. 2020 2020-01-18T09:42:13+03:00

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Вчера, 17 января, днем в районе 563 км трассы Тюмень–Омск произошло массовое ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля «Хонда Степ Вагон» столкнулся с ГАЗом, ехавшим попутно. От удара грузовик откинуло на встречную полосу. Там он столкнулся с большегрузом «Вольво», перевозившим в прицепе новые машины.

– В результате ДТП водитель ГАЗа и пассажир «Хонды» (мужчина 1976 г.р.) с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Окончательно обстоятельства и причины происшедшего будут установлены в ходе проверки.

Фото: ГИБДД России по Омской области

Фото: ГИБДД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU