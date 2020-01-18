На трассе в Омской области произошло смертельное ДТП

18 Янв. 2020 2020-01-18T09:19:26+03:00

Один человек погиб, еще двое получили тяжелые травмы

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ДТП в Москаленском районе произошло в темное время суток.

По предварительным данным, в 18.40 на трассе Челябинск–Новосибирск 43-летний водитель на «семерке» выехал на встречную полосу, и его авто лоб в лоб столкнулось с другим ВАЗом.

– В результате ДТП пассажир ВАЗ-2107 (мужчина 1981 г.р.) от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель «семерки» и пассажир ВАЗ-2115 доставлены в медицинское учреждение, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки.

Фото: ГИБДД России по Омской области

Фото: ГИБДД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU