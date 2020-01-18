На трассе в Омской области произошло смертельное ДТП
ДТП в Москаленском районе произошло в темное время суток.
По предварительным данным, в 18.40 на трассе Челябинск–Новосибирск 43-летний водитель на «семерке» выехал на встречную полосу, и его авто лоб в лоб столкнулось с другим ВАЗом.
– В результате ДТП пассажир ВАЗ-2107 (мужчина 1981 г.р.) от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель «семерки» и пассажир ВАЗ-2115 доставлены в медицинское учреждение, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки.
Фото: ГИБДД России по Омской области
Фото: ГИБДД России по Омской области
ИСТОЧНИК KP.RU