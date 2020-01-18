2020-01-18T08:32:28+03:00
Происшествия

В Омской области рабочий упал с вышки на стадионе

За тяжкие увечья мужчине выплатили 150 тысяч
Анна МИКУЛА
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Рабочий получил тяжелые травмы.Рабочий получил тяжелые травмы.Фото: архив "КП"
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ЧП случилось в июне в Нововаршавке на территории стадиона местной детско-юношеской спортшколы. Красивший вышку рабочий упал с высоты 5 метров. Мужчина получил множественные тяжелые травмы.

В добровольном порядке работодатель отказался компенсировать ущерб. Тогда на сторону потерпевшего встал суд, обязав ответчика выплатить потерпевшему 150 тысяч рублей.

Но руководство спортшколы настаивало, что не давало распоряжения для рабочего красить вышку и подало апелляцию.

– Участвующим в рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции прокурором указано, что работодатель, поручая работнику выполнение работ, не в полной мере обеспечил безопасные условия труда, что повлекло наступление несчастного случая, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда согласилась с заключением прокуратуры и оставила решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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