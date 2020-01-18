Гниющие остатки туш и озеро крови: виновных в незаконной и опасной свалке под Омском наказали
Об этой истории стало известно после того, как тревогу забили омские общественники. На окраине деревни Ковалево местные предприниматели, владеющие цехом по забою крупного рогатого скота, сваливали остатки туш, а в местное озеро сливали кровь животных. Все это гнило и разлагались менее чем в 200 метрах от жилых домов.
Местные жители боялись, что ядовитые отходы смещаются с грунтовыми водами. Кроме того, на свалке собирались бродячие собаки и лисы. Могла вспыхнуть эпидемия опасных инфекций.
После того, как история получила огласку, проверку провел областной ветназдор. В ведомстве пришли к выводу, что закон действительно нарушен. Виновников оштрафовали, а опасную свалку ликвидировали.
– Сейчас с территории незаконной свалки возле деревни Ковалево уже вывезены и утилизированы в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства 18 тонн биологических отходов, лежащих на поверхности, – сообщает ОНФ, занимавшийся расследованием этой истории. – Отбор проб почвы не выявил возбудителей особо опасных инфекций. Проведена дезинфекция почвы. Несанкционированный могильник, общая площадь которого составляет до 10 га, должен быть рекультивирован. Районные власти обязали сообщить о принятии действенных мер по предупреждению дальнейшего несанкционированного складирования биологических отходов. ОНФ взял ситуацию на контроль до устранения всех нарушений санитарных норм.
ИСТОЧНИК KP.RU