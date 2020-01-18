Гниющие остатки туш и озеро крови: виновных в незаконной и опасной свалке под Омском наказали

18 Янв. 2020 2020-01-18T07:47:23+03:00

В места уже вывезли 18 тонн биологических отходов, которые находились в 200 метрах от жилья

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Об этой истории стало известно после того, как тревогу забили омские общественники. На окраине деревни Ковалево местные предприниматели, владеющие цехом по забою крупного рогатого скота, сваливали остатки туш, а в местное озеро сливали кровь животных. Все это гнило и разлагались менее чем в 200 метрах от жилых домов.

Местные жители боялись, что ядовитые отходы смещаются с грунтовыми водами. Кроме того, на свалке собирались бродячие собаки и лисы. Могла вспыхнуть эпидемия опасных инфекций.

После того, как история получила огласку, проверку провел областной ветназдор. В ведомстве пришли к выводу, что закон действительно нарушен. Виновников оштрафовали, а опасную свалку ликвидировали.

– Сейчас с территории незаконной свалки возле деревни Ковалево уже вывезены и утилизированы в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства 18 тонн биологических отходов, лежащих на поверхности, – сообщает ОНФ, занимавшийся расследованием этой истории. – Отбор проб почвы не выявил возбудителей особо опасных инфекций. Проведена дезинфекция почвы. Несанкционированный могильник, общая площадь которого составляет до 10 га, должен быть рекультивирован. Районные власти обязали сообщить о принятии действенных мер по предупреждению дальнейшего несанкционированного складирования биологических отходов. ОНФ взял ситуацию на контроль до устранения всех нарушений санитарных норм.

ИСТОЧНИК KP.RU