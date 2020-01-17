2020-01-17T16:04:55+03:00
Общество

В Омской области уничтожили более 200 тонн санкционных продуктов

Только в этом году раздавили 118 тонн фруктов
Анна МИКУЛА
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За год в Омске уничтожили 118 тонн фруктов.За год в Омске уничтожили 118 тонн фруктов.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Россельхознадзор отчитался об уничтожении продукции, которой хватило бы, чтобы долгое время кормить целый поселок. В начала введения санкций в регионе расправились с 207 тоннами запрещенных к ввозу в РФ продуктов. Есть успехи и в минувшем году.

– За 2019 год должностными лицами Управления Россельхознадзора по Омской области выявлено 12 случаев транспортировки растительной продукции, попадающей под действие Указа Президента Российской Федерации от 22.07.2015 № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», – сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора. – За отчетный период должностными лицами Управления было изъято и уничтожено 118,067 тонн «санкционной» растительной продукции (яблоки, груши, орехи миндаль), происхождением Польша, Бельгия, неустановленного происхождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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