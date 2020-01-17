Тело омички, пропавшей 2 месяца назад нашли благодаря стае ворон

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:04:34+03:00

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Трагически закончились поиски 47-летней омички. Она пропала еще в ноябре между двумя деревнями в Большереченском районе. Женщина пошла провожать дочку. Расстались они на развилке. Дочка пошла на трассу ловить попутку, а ее мать собиралась домой. С тех пор женщину больше никто так и не видел. Несколько раз полиция и активисты Доброспаса проводили поиски, которые так ничего и не дали.

Нашли омичку уже в январе и совершенно случайно. Местные заметили, что возле пустыря кружит стая ворон. Люди решили посмотреть, что так привлекло пернатых. В итоге поисковики наткнулись на тело пропавшей омички. Сейчас силовики выясняют, почему женщина погибла. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Скорее всего, сибирячка решила отдохнуть и замерзла.

ИСТОЧНИК KP.RU