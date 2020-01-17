Омичка, выехавшая на встречку на «трассе смерти», погибла в ДТП с «Газелью»

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:00:44+03:00

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Жуткая авария на дороге Омск - Тюмень случилась рано утром в Тюкалинском районе. 40-летняя омичка на "Лада Калина" выехала на встречную полосу. Там она врезалась в "Газель". После удара легковушку отбросило на фуру, которая ехала в попутном направлении.

Авария была настолько серьезной, что легковушку превратило в груду металла. "Газель" после столкновения улетела в кювет. Водитель "Лада Калина" получила страшные травмы. Женщина умерла еще до приезда врачей. Шансов выжить у нее практически не было. Виновник ДТП понятен, но ГИБДД все же предстоит провести проверку. Как сообщают в социальных сетях, погибший водитель проживала в Тюкалинске.

ИСТОЧНИК KP.RU