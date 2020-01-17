В Омской области иномарка на озере провалилась под лед

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:11:57+03:00

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Едва не привел к трагедии необдуманный поступок водителя в одном из сел Крутинского района. Мужчина решил проехать на своей машине по льду озера. В итоге он не рассчитал своих сил. На середине пути лед начал трескаться. Машина стала уходить под воду. Омич чудом успел выскочить из иномарки, поэтому удалось избежать трагедии.

Как рассказали в газете "Иртышская правда", машина провалилась из-за слишком тонкого льда на водоеме. Его толщина составляет всего 10-12 сантиметров. Он просто не выдержал нагрузки. А водитель родился в рубашке - после этого инцидента мужчина может смело отмечать в этот день свой второй день рождения. Но прежде ему предстоит придумать, как достать машину, застрявшую на озере.

ИСТОЧНИК KP.RU