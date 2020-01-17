В Омске трактор, чистивший дорогу, разбил лобовое стекло легковушке
После этого виновник происшествия скрылся с места [видео]
Фото: vk.com/omsk_live
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Неприятный инцидент произошел в Омске на улице Герцена. Чистивший дорогу трактор неаккуратно подцепил часть сугроба, и один из заледеневших кусков отлетел прямо в лобовое стекло встречной легковушки. От удара оно разбилось.
Инцидент попал на запись видеорегистратора, но на ней не видны номера виновника, который, кстати, скрылся с места происшествия. Поэтому владелец просит откликнуться очевидцев этого ДТП. Сообщить о подробностях случившегося можно здесь.
ДТП на улице Герцена.
ИСТОЧНИК KP.RU