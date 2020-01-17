2020-01-17T10:19:03+03:00
Происшествия

В Омске трактор, чистивший дорогу, разбил лобовое стекло легковушке

После этого виновник происшествия скрылся с места [видео]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: vk.com/omsk_liveФото: vk.com/omsk_live
Изменить размер текста:

Неприятный инцидент произошел в Омске на улице Герцена. Чистивший дорогу трактор неаккуратно подцепил часть сугроба, и один из заледеневших кусков отлетел прямо в лобовое стекло встречной легковушки. От удара оно разбилось.

Инцидент попал на запись видеорегистратора, но на ней не видны номера виновника, который, кстати, скрылся с места происшествия. Поэтому владелец просит откликнуться очевидцев этого ДТП. Сообщить о подробностях случившегося можно здесь.

ДТП на улице Герцена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следственный комитет разбирается в обстоятельствах ДТП с 14 пострадавшими в Омске
В Омской области уничтожили более 200 тонн санкционных продуктов
Замерщики мусора не справились, омичам придется по-прежнему платить по завышенным тарифам
Тело омички, пропавшей 2 месяца назад нашли благодаря стае ворон
Дорогу из Омска в Казахстан перекрыли из-за непогоды
Омичка, выехавшая на встречку на «трассе смерти», погибла в ДТП с «Газелью»
В Омской области иномарка на озере провалилась под лед
Социальный инклюзивный проект «Академия улыбок»
Клиенты Tele2 в Омске в праздники качали вдвое больше, чем годом ранее
В Омске из-за гололеда забуксовали две фуры – перекрыты сразу обе полосы
В Омске трактор, чистивший дорогу, разбил лобовое стекло легковушке
Омичка, устроившая массовое ДТП с 4 машинами, впала в кому