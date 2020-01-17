2020-01-17T06:50:30+03:00
Общество

В Омске сделали горку со съездом прямо в дерево

Жители негодуют
Станислав МУХИН
Поделиться:
Люди возмущены.Люди возмущены.Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Очень странная и небезопасная горка появилась в одном из дворов по улице 22 Апреля. Городок Нефтяников давно имеет славу сурового района. Но ситуация с горкой удивила даже местных. Там на детской площадке около многоэтажки появилась необычная горка. Все дело в том, что установлена она прямо напротив большого дерева.

И, получается, дети, которые захотят покататься, будут съезжать прямо в ствол. Последствия такой игры понятны - травмы, синяки и ушибы. Фото опасной горки появилось в социальных сетях. Многие омичи недоумевают, куда смотрели рабочие во время установки горки, и как ее приняли жильцы или управляющая компания. Горожане уверены, что нужно найти для конструкции новое место, чтобы не спиливать давно растущее во дворе дерево.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следственный комитет разбирается в обстоятельствах ДТП с 14 пострадавшими в Омске
В Омской области уничтожили более 200 тонн санкционных продуктов
Замерщики мусора не справились, омичам придется по-прежнему платить по завышенным тарифам
Тело омички, пропавшей 2 месяца назад нашли благодаря стае ворон
Дорогу из Омска в Казахстан перекрыли из-за непогоды
Омичка, выехавшая на встречку на «трассе смерти», погибла в ДТП с «Газелью»
В Омской области иномарка на озере провалилась под лед
Социальный инклюзивный проект «Академия улыбок»
Клиенты Tele2 в Омске в праздники качали вдвое больше, чем годом ранее
В Омске из-за гололеда забуксовали две фуры – перекрыты сразу обе полосы
В Омске трактор, чистивший дорогу, разбил лобовое стекло легковушке
Омичка, устроившая массовое ДТП с 4 машинами, впала в кому