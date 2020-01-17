В Омске сделали горку со съездом прямо в дерево

17 Янв. 2020 2020-01-17T06:50:30+03:00

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Очень странная и небезопасная горка появилась в одном из дворов по улице 22 Апреля. Городок Нефтяников давно имеет славу сурового района. Но ситуация с горкой удивила даже местных. Там на детской площадке около многоэтажки появилась необычная горка. Все дело в том, что установлена она прямо напротив большого дерева.

И, получается, дети, которые захотят покататься, будут съезжать прямо в ствол. Последствия такой игры понятны - травмы, синяки и ушибы. Фото опасной горки появилось в социальных сетях. Многие омичи недоумевают, куда смотрели рабочие во время установки горки, и как ее приняли жильцы или управляющая компания. Горожане уверены, что нужно найти для конструкции новое место, чтобы не спиливать давно растущее во дворе дерево.

ИСТОЧНИК KP.RU