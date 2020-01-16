2020-01-16T13:58:33+03:00
Общество

Выяснилось, что отчим, которого обвиняют в истязаниях 4-летнего мальчика, был трижды судим

По факту причинения телесных повреждений ребенку возбудили уголовное дело
Анна МИКУЛА
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Мальчик рассказал, что ее бьет новый муж мамы. (на фото)Мальчик рассказал, что ее бьет новый муж мамы. (на фото)
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Напомним, тетя и бабушка маленького Игоря Денисова (имена и фамилии изменены) со стороны отца забили тревогу в конце декабря. Родственники обнаружили на лице и теле малыша множественные синяки и ссадины. Сам мальчик рассказал, что так его наказывает за непослушание новый муж мамы, дядя Кирилл.

В региональном следственном комитете возбудили уголовное дело по факту причинения телесных повреждений ребенку. При этом отчим пока проходит в нем не подозреваемым, а свидетелем.

«Комсомолка» выяснила еще одну интересную деталь. Оказалось, Кирилл уже был трижды судим – сначала за мошенничество, потом за торговлю наркотиками. Освободился он только в ноябре 2018 года. А мать мальчика познакомилась с мужчиной, когда он еще отбывал наказание, поженились они также в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Выяснилось, что отчим, которого обвиняют в истязаниях 4-летнего мальчика, был трижды судим
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