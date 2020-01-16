В Омске снегоуборочная техника наехала на машину
Вероятно, легковушка была неправильно припаркована и мешала работать
Фото: vk.com/inci55
Изменить размер текста:
Свидетелями необычной картины стали омичи, проезжавшие возле одного из крупных супермаркетов. На легковушку практически наехала снегоуборочная машина – так, что щетка оказалась на капоте авто.
Фото инцидента выложили в соцсети. Комментаторы предположили, что рабочего на тракторе разозлило, что владелец «Ланоса» бросил его в неположенном месте и этим мешал очистке дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU