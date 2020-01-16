2020-01-16T13:26:45+03:00
Общество

В Омске снегоуборочная техника наехала на машину

Вероятно, легковушка была неправильно припаркована и мешала работать
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/inci55Фото: vk.com/inci55
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Свидетелями необычной картины стали омичи, проезжавшие возле одного из крупных супермаркетов. На легковушку практически наехала снегоуборочная машина – так, что щетка оказалась на капоте авто.

Фото инцидента выложили в соцсети. Комментаторы предположили, что рабочего на тракторе разозлило, что владелец «Ланоса» бросил его в неположенном месте и этим мешал очистке дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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