В Омске скончался 42-летний работник ТЭЦ, получивший страшные ожоги

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:58:29+03:00

Мужчина получил слишком тяжелые ожоги. Спасти его не удалось. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Несчастный случай произошел с ним на предприятии в Казахстане

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Стало известно о смерти 42-летнего омича, который работал машинистом на ТЭЦ в Петропавловске.

По информации издания Sputnik, несчастный случай произошел с ним 7 января.

Мужчина очищал котел шлакоудаления, по непонятным пока причинам произошел выброс горячей смеси шлака и пара. В результате работник получил глубокие термические ожоги 80% тела. В тяжелом состоянии его доставили в реанимацию 3-й горбольницы Петропавловска, а 11 января его по настоянию родственников перевели в ожоговый центр в Омске. Но, к сожалению, и на родине мужчины спасти не удалось, он скончался.

Также сообщается, что предприятие, где произошло ЧП, проводит собственное расследование. Кроме того, проверку начала трудовая инспекция Северо-Казахстанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU