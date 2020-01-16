В Омске скончался 42-летний работник ТЭЦ, получивший страшные ожоги
Стало известно о смерти 42-летнего омича, который работал машинистом на ТЭЦ в Петропавловске.
По информации издания Sputnik, несчастный случай произошел с ним 7 января.
Мужчина очищал котел шлакоудаления, по непонятным пока причинам произошел выброс горячей смеси шлака и пара. В результате работник получил глубокие термические ожоги 80% тела. В тяжелом состоянии его доставили в реанимацию 3-й горбольницы Петропавловска, а 11 января его по настоянию родственников перевели в ожоговый центр в Омске. Но, к сожалению, и на родине мужчины спасти не удалось, он скончался.
Также сообщается, что предприятие, где произошло ЧП, проводит собственное расследование. Кроме того, проверку начала трудовая инспекция Северо-Казахстанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU