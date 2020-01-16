В центре Омска загорелась машина

16 Янв. 2020 2020-01-16T09:23:03+03:00

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Машина вспыхнула в самом центре Омска. Недалеко от здания городской администрации загорелась иномарка. Водитель безуспешно пытался потушить авто. Фото с места происшествия появилось в социальных сетях. На снимке видно, что из-под капота машины вырываются языки пламени. Рядом с ней нет других автомобилей, зато уже подъехала машина пожарных.

Как рассказали очевидцы с места пожара, огонь спасателям удалось потушить довольно быстро. Серьезный ли ущерб причинен авто, неизвестно. Главное, что удалось избежать пострадавших при этом пожаре.

ИСТОЧНИК KP.RU