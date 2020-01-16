2020-01-16T09:23:03+03:00
Происшествия

В центре Омска загорелась машина

Все случилось на улице Гагарина
Станислав МУХИН
Поделиться:
Машина загорелась рядом с мэрией.Машина загорелась рядом с мэрией.Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Машина вспыхнула в самом центре Омска. Недалеко от здания городской администрации загорелась иномарка. Водитель безуспешно пытался потушить авто. Фото с места происшествия появилось в социальных сетях. На снимке видно, что из-под капота машины вырываются языки пламени. Рядом с ней нет других автомобилей, зато уже подъехала машина пожарных.

Как рассказали очевидцы с места пожара, огонь спасателям удалось потушить довольно быстро. Серьезный ли ущерб причинен авто, неизвестно. Главное, что удалось избежать пострадавших при этом пожаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Омска загорелась машина
В Омске снова произошли выбросы хлороводорода
В Омске в «газель» с 14 пассажирами въехал КамАЗ
В Омской области полицейская машина попала в массовое ДТП
Бывший омский губернатор Полежаев показал нового друга
Омский губернатор Бурков прокомментировал послание президента
Из горящей в центре Омска многоэтажки спасли 23 человека
Крупнейший частный перевозчик намекнул, что проезд в омских маршрутках могут поднять на 5 рублей
Голодный омич отправился с пистолетом за едой в киоск горячего питания
В Омске будут судить педагога, совратившего 8 девочек
Омские следователи разоблачили серийного насильника, которого искали 30 лет
Жесткие кадры: На видео попало, как машина сбила ребенка на «зебре»
Омич отсудил с мэрии компенсацию за тополь, упавший на его машину
Какую ответственность несет гражданин, оформив поручительство по кредиту?
Экс-депутат встала на гречку у омского правительства, протестуя против передачи мальчика Паши маме
Омичка, которую поймали с наркотиками, устроила дебош в полиции и заклеила себе рот скотчем
Соцсети: Омские дорожники избили таксиста
Омич, погибший в ДТП на Ленинградском мосту, ехал на угнанном авто
Уроки молоковедения вошли в топ-10 образовательных мероприятий о молоке по версии ООН
«Водить учишься?»: Омские гаишники остановили машину с 9-летним водителем
Из-за небольшого пожара в Омске погибли бабушка и внук
«Только в Омске узнала, что у ребенка нет почки»: Пациенты написали коллективную жалобу на врачей Калачинской ЦРБ
АО «Омск РТС» вернуло предпринимателям деньги за отопление
Появилось видео момента страшной аварии на Ленинградском мосту в Омске
Страшное ДТП «ВАЗ» с микроавтобусом в Омске: есть погибшие
В Омске опознали женщину, которая пострадала в аварии и погибла в повторном ДТП со скорой
Омичка уговорила больного приятеля взять для нее микрокредит и исчезла