В Омске снова произошли выбросы хлороводорода
Ядовитым газом дышали жители Ленинского округа
В Омске все чаще стали происходить выбросы опасных веществ – при этом виновников почти никогда не находят.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Обь-Иртышское УГМС обнародовало данные мониторинга воздуха в Омске с семи стационарных постов.
Выяснилось, что в Ленинском округе снова произошли выбросы хлороводорода. Предельно допустимая концентрация этого опасного газа в атмосфере была превышена в 1,1 раза.
Напомним, омичи уже дышали опасным хлоридом водорода в декабре. При этом превышение ПДК в одном из случаев было в 8 раз. Источником загрязнения называлось предприятие с гальваническим производством. Но виновника, как водится, так и не нашли.
ИСТОЧНИК KP.RU