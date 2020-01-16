В Омске снова произошли выбросы хлороводорода

16 Янв. 2020 2020-01-16T09:21:07+03:00

В Омске все чаще стали происходить выбросы опасных веществ – при этом виновников почти никогда не находят. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Обь-Иртышское УГМС обнародовало данные мониторинга воздуха в Омске с семи стационарных постов.

Выяснилось, что в Ленинском округе снова произошли выбросы хлороводорода. Предельно допустимая концентрация этого опасного газа в атмосфере была превышена в 1,1 раза.

Напомним, омичи уже дышали опасным хлоридом водорода в декабре. При этом превышение ПДК в одном из случаев было в 8 раз. Источником загрязнения называлось предприятие с гальваническим производством. Но виновника, как водится, так и не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU