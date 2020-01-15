2020-01-15T18:36:46+03:00
Происшествия

Из горящей в центре Омска многоэтажки спасли 23 человека

Возгорание началось на балконе
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области
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Пожар в четырехэтажном доме на улице Пушкина начался в ночь на 15 января. Загорелись вещи на общем балконе на третьем этаже. По счастью, жильцы вовремя заметили огонь и вызвали пожарных, которые прибыли на место уже через три минуты.

– В ходе разведки руководитель тушения пожара обнаружил плотное задымление на лестничных клетках подъезда и принял решение об эвакуации жителей дома, – рассказали в пресс-службе областного МЧС. – В спасательных аппаратах сотрудники МЧС вывели в безопасную зону 23 человека. Открытое горение было ликвидировано спустя 15 минут после прибытия спасателей. В результате пожара повреждены вещи на балконе в подъезде на площади 10 кв. м и закопчены стены в коридоре на всей площади.

На место происшествия выезжали 32 пожарных на семи машинах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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