2020-01-15T14:32:01+03:00
Общество

Крупнейший частный перевозчик намекнул, что проезд в омских маршрутках могут поднять на 5 рублей

Коммерсант уверен: пассажиры должны ехать по 30 рублей как за наличку, так и по картам
Станислав МУХИН
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Маршрутки сейчас перевозят 75% пассажиров.Маршрутки сейчас перевозят 75% пассажиров.Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ
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Один из крупнейших омских перевозчиков Владимир Геворгян сделал громкое заявление. Он в очередной раз заговорил о низкой плате за проезд. По его словам, несправедливо, что поездка за наличные стоит 30 рублей, а по карте - 25 рублей.

- В этом «двойственном» подходе как раз и заложен скрытый конфликт: если бы стоимость за проезд была одинаковой, не было бы столько напряженных ситуаций между водителями и пассажирами, - заявил Геворгян на сайте СРО "Омские перевозчики". - Объективно, учитывая все экономические затраты, стоимость проезда сегодня составляет 30 рублей. И все участники рынка это признают. И почему за безналичный расчет эта же услуга может стоить на пять рублей дешевле – не совсем понятно. Зайдите в любой магазин: стоимость товара там не зависит от формы оплаты.

Он также отметил, что задумка властей понятна - через электронную систему оплаты отследить доходы перевозчиков и увидеть их налоговые отчисления.

- Опали все сомнения в том, что перевозчики регулярно и своевременно платят все налоги. Меньше стало злоупотреблений наличными деньгами со стороны водителей, а предприниматели могут оперативнее распоряжаться средствами на своем счету, - заявил Геворгян.

Пока же, по его словам, вопрос, будут ли частники поднимать на 5 рублей стоимость проезда, остается открытым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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