2020-01-15T12:18:18+03:00
Общество

Омские следователи разоблачили серийного насильника, которого искали 30 лет

Дело было раскрыто в этом году
Анна МИКУЛА
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Омским следователям удалось раскрыть изнасилование 30-летней давности.Омским следователям удалось раскрыть изнасилование 30-летней давности.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Идеальных преступлений не существует. Еще одно раскрытое недавно в региональном СУ СК дело – яркое тому подтверждение.

Эта тяжелая история произошла в 1991 году. Примерно в восемь вечера на юную омичку, гулявшую по Советскому парку, напал пьяный молодой человек. Отморозок избил девушку и несколько раз изнасиловал. А потом еще и ограбил.

Потерпевшая обратилась в полицию и точно смогла описать насильника. Его вроде бы даже нашли. Но дальше произошла просто необъяснимая история. Фамилия у подозреваемого непривычная для русского слуха и действительно довольно сложная – Муфтахетдинов. Занимавшийся этим делом следователь, неправильно ее записал. А вскоре фигурант, который не числился ни в каких сводках, смог спокойно скрыться из Омска и уехать на родину в Башкирию. Разумеется, по неверным данным, несуществующего человека так и не нашли.

В 2007 году розыски прекратили. Возобновил расследование только в 2019 году уже Следственный комитет. Тогда и вскрылись все допущенные ранее ошибки. И вскоре все встало на свои места. Выяснилось, что насильником был 20-летний на тот момент парень, который только что освободился из колонии. В нашем городе бывший зэк оказался проездом. В следующие несколько лет он совершил еще 9 изнасилований. Выяснилось, что его все-таки поймали, и за эти преступления он как раз и отбывал новое наказание.

– С учетом полученных сведений следователем-криминалистом отдела криминалистки осуществлена командировка в Республику Башкортостан, где в ходе допроса Муфтахетдинов А.Х. в категоричной форме отказался давать показания, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем, было принято решение о его этапировании в г. Омск для проведения с ним следственных действий с участием потерпевшей и свидетеля, – рассказали в пресс-службе областного СУ СК. – В дальнейшем в ходе расследования возобновленного производством уголовного дела потерпевшая подтвердила данные ею в 1991 году показания, смогла опознать подозреваемого, подтвердила свои показания в ходе очной ставки. Свидетель также подтвердила данные ею ранее показания, опознав подозреваемого и подтвердив свои показания в ходе проведения очной ставки.

Вину Муфтахетдинова в этом преступлении, наконец, удалось доказать. Правда, наказания негодяй избежал – дело пришлось закрыть по его ходатайству за истечением срока давности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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