2020-01-15T11:49:28+03:00
Происшествия

Жесткие кадры: На видео попало, как машина сбила ребенка на «зебре»

От удара мальчика подбросило в воздух и откинуло в сторону [видео]
Анна МИКУЛА
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Пострадавшему мальчику потребовалась медицинская помощь.Пострадавшему мальчику потребовалась медицинская помощь.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Страшное ДТП случилось сегодня, 15 января, утром на Левобережье. 14-летний мальчик пытался перейти дорогу по пешеходному переходу на улице Лукашевича. Все машины затормозили на «зебре», но водитель на «Мазде», ехавший в крайнем ряду, видимо, решил, что общие правила не для него. Он пронесся по дороге, даже не сбавив скорость.

Ребенок не успел отскочить в сторону, и легковушка его сбила. Удар был такой силы, что пострадавшего подбросило в воздух. После этого он отлетел в сторону.

– В результате ДТП пешеход обратился за медицинской помощью, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – По данному факту проводится проверка.

Сбили мальчика на улице Лукашевича.

ИСТОЧНИК KP.RU

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