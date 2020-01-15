Жесткие кадры: На видео попало, как машина сбила ребенка на «зебре»
Страшное ДТП случилось сегодня, 15 января, утром на Левобережье. 14-летний мальчик пытался перейти дорогу по пешеходному переходу на улице Лукашевича. Все машины затормозили на «зебре», но водитель на «Мазде», ехавший в крайнем ряду, видимо, решил, что общие правила не для него. Он пронесся по дороге, даже не сбавив скорость.
Ребенок не успел отскочить в сторону, и легковушка его сбила. Удар был такой силы, что пострадавшего подбросило в воздух. После этого он отлетел в сторону.
– В результате ДТП пешеход обратился за медицинской помощью, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – По данному факту проводится проверка.
Сбили мальчика на улице Лукашевича.
ИСТОЧНИК KP.RU