2020-01-15T10:28:46+03:00
Общество

Омич отсудил с мэрии компенсацию за тополь, упавший на его машину

Дерево было аварийным
Станислав МУХИН
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Сильно не повезло одному из жителей городка Нефтяников. На его машину, стоявшую около одного из домов по улице 22-го Апреля, упал старый тополь. Авто получило серьезные повреждения. Автовладелец обратился в ТСЖ, однако там заявили: тополь растет на муниципальной земле, а значит отвечать за него - чиновникам. В мэрии в компенсации отказали. Тогда омич обратился в суд.

Там во время разбирательств провели экспертизу. Выяснили, что тополь около 20 лет являлся аварийным. То есть его давно должны были снести. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального районного суда. Поэтому виновником инцидента посчитали именно чиновников. Мэрию обязали выплатить владельцу машины компенсацию. Ее размер не уточняется. Деньги взыскали с БУ города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».

ИСТОЧНИК KP.RU

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