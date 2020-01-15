Омичка, которую поймали с наркотиками, устроила дебош в полиции и заклеила себе рот скотчем

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:16:24+03:00

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Судя по всему, очень разнообразная работа у полицейских – и точно не скучная. В этот раз все отделение и других задержанных развлекала доставленная туда молодая омичка. У девушки, с которой судя по всему, правоохранители общаются уже далеко не в первый раз, обнаружили пакетик с белым порошком.

Она заявила, что это мука и предложила стражам порядка попробовать самим. Те от щедрого предложения воздержались, а вот сама владелица, видимо, перебрала с «мукой». Когда ее начали допрашивать, она сообщила, что ей надоело отвечать на одни и те же вопросы каждый раз, когда ее задерживают. Все происшедшее дальше удивленные очевидцы сняли на видео, которое попало в соцсети.

Омичка сообщила, что отказывается разговаривать, схватила скотч и заклеила себе рот. Потом обмотала липкой лентой всю голову. Вероятно, когда она, наконец, придет в себя, отрывать скотч от лица будет не так-то просто.

Судя по всему, самим привести в чувства девушку у полицейских не получилось и они вызвали на помощь бригаду психиатров.

ИСТОЧНИК KP.RU