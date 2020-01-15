Соцсети: Омские дорожники избили таксиста

15 Янв. 2020 2020-01-15T07:55:08+03:00

В департаменте горхозяйства заявили, что они лишь поговорили с водителем

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О конфликте на дороге рассказал омич в социальных сетях. По его словам, он возвращался на такси домой. Когда водитель столкнулся с проблемой на улице Энтузиастов. Все случилось в районе остановки "Ермак".

- Ехали 5 машин уборки снега в 4 ряда, полностью загораживая попутные полосы движения. Водитель пытался пристроиться левее от них. Так как там столбы и ехали встречные автомобили, пришлось втиснуться между колонной, - рассказал пассажир такси. - Сзади уборщик давай сигналить и давить таксиста, создавать аварийную ситуацию, не давать пристроиться в колонну. Потом все остановились, вышли 5 человек и избили водителя! Ударили по боковому стеклу и пытались вытащить.

Инцидент уже прокомментировали в департаменте горхозяйства. Там уверяют: рукоприкладства не было.

- По словам руководителя бригады, таксист неоднократно пытался вклиниться в колонну, останавливая спецмашины, и создавал аварийную ситуацию. После того, как двигаться в данной ситуации стало невозможно, колонну вместе с машиной такси остановили для проведения переговоров, - сообщили в ведомстве. - Со слов бригадира, физическая сила или какие-либо противоправные действия в отношении водителя такси не применялись. По данной ситуации департаментом будет проводиться дальнейшая служебная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU