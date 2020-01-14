«Водить учишься?»: Омские гаишники остановили машину с 9-летним водителем

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:57:56+03:00

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Сотрудники омской Госавтоинспекции заметили на дороге медленно и неуверенно двигавшуюся машину. Предположив, что водитель могло стать плохо они подъехали ближе и сильно удивились – за рулем сидел ребенок, который едва дотягивался до педалей.

На записи, которую полицейские выложили на своей официальной странице, видно, что они подходят к машине, и осторожно, чтобы не испугать мальчика открывают дверь.

– Здравствуйте, выходите!

Юный водитель послушно выходит на улицу, а полицейские переходят на «ты»:

– Водить учишься?

После этого мальчика его его отца, сидевшего на соседнем пассажирском сиденье, пригласили в полицейскую машину для разбирательств.

– В отношении мужчины 1979 года рождения возбуждено административное делопроизводство по ч. 3. ст. 12.7 КоАП РФ «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством или лишенному такого права». Санкцией предусмотрен административный штраф в размере 30 000 рублей, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Информация о происшествии направлена в территориальное подразделение по делам несовершеннолетних для принятия мер профилактического характера.

Малолетний водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU