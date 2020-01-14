2020-01-14T06:05:04+03:00
Происшествия

Омичка уговорила больного приятеля взять для нее микрокредит и исчезла

Кроме того, она продала ему за 10 тысяч бесполезное лекарство [видео]
Анна МИКУЛА
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Выяснилось, что задержанная была судима уже восемь раз.Выяснилось, что задержанная была судима уже восемь раз.Фото: "КП" Архив
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Доверчивый житель Ленинского округа познакомился с молодой женщиной. Новая приятельница втерлась к нему в доверие. 29-летний собеседник пожаловался, что болеет. Новоиспеченная подруга обрадовала: у нее как раз есть нужное лекарство, правда стоит оно 80 тысяч рублей. Но по знакомству согласилась продать за 10 тысяч.

Омич исправно принимал пилюли, но чуда не случилось – симптомы заболевания не исчезли. «Медработник» заверила, что нужно просто подождать, а потом начала жаловаться на свои финансовые проблемы.

Пожалев погрязшую в долгах девушку, молодой человек занял ей под расписку 100 тысяч рублей. Потом она уговорила его взять в микрофинансовой организации кредит еще на 85 тысяч. Получив деньги, омичка перестала отвечать на звонки.

Обманутый обратился в полицию и принес оставленную ему расписку. Оказалось, что в бумаге аферистка указала ложные данные. Но найти ее все-таки смогли. Она звонила потерпевшему с номера своего сожителя. По нему и вышли на ее след.

– Задержанная 27-летняя жительница Советского округа оказалась 8 раз судима, в том числе за мошенничества. Похищенные деньги она тратила на развлечения и продукты питания, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкцией предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Мошенничество после знакомства в сети Интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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