Омский депспорта возглавил Константин Мельников, руководивший «Красной звездой»

13 Янв. 2020 2020-01-13T13:22:09+03:00

На него ляжет ответственность по подготовке к Дельфийским играм и Молодежному ЧМ по хоккею

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Стало известно, кого назначили директором департамента спорта омской мэрии. Напомним, место оказалось вакантно, после того, как предыдущий руководитель Алексей Фадин ушел в отставку в конце прошлого года.

Почти сразу на эту должность прочили руководителя стадиона «Красная звезда» Константина Мельникова. Но, по информации СМИ он запросил зарплату в 300 тысяч рублей в месяц. Вероятно, на днях этот вопрос удалось решить, и появилась официальная информация о назначении.

– Директором департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта станет 50-летний Константин Мельников. На новую должность он переходит с поста директора бюджетного учреждения города Омска «Спортивный комплекс «Красная звезда», – сообщает пресс-служба горадминистрации. – Мэр Омска Оксана Фадина уже поставила первые задачи перед новым руководителем: завершить работы по переходу спортивных школ на программу спортивной подготовки, провести первый в Омске фестиваль ГТО. Осуществить координацию работы по подготовке учреждений спорта к двум важным событиям ближайшего времени: Дельфийским играм-2020 и Молодежному чемпионату мира по хоккею-2023.

Константин Мельников приступит к своим обязанностям уже со вторника, 14 января.

ИСТОЧНИК KP.RU