2020-01-13T12:55:50+03:00
Общество

Омские альпинисты покорили самый высокий действующий вулкан Эквадора

Спортсмены покорили вершину почти в шесть тысяч метров
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omsk_climbingФото: vk.com/omsk_climbing
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Накануне стало известно о значительном достижении омских альпинистов. Несмотря на сложные погодные условия спортсмены смогли покорить самый высокий действующий вулкан Эквадора. Они покорили вершину почти в шесть тысяч метров.

– Поздравляем команду омских альпинистов совершивших 11 января 2020 в 0.30. в сложных метеорологических условиях восхождение на вершину вулкана Котопахи (5911 метров), – сообщается в группе Омской школы скалолазания в соцсети «ВКонтакте». – Руководитель группы председатель Омской федерации скалолазания, доцент кафедры туризма Зданович Игорь и выпускники кафедры Илья Симонов, Максим Луняк и Алексей Ермаков.

Также сообщается, что альпинисты посвятили восхождение 70-летнему юбилею СибГУФК, который отмечают в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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