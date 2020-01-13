Омские альпинисты покорили самый высокий действующий вулкан Эквадора
Накануне стало известно о значительном достижении омских альпинистов. Несмотря на сложные погодные условия спортсмены смогли покорить самый высокий действующий вулкан Эквадора. Они покорили вершину почти в шесть тысяч метров.
– Поздравляем команду омских альпинистов совершивших 11 января 2020 в 0.30. в сложных метеорологических условиях восхождение на вершину вулкана Котопахи (5911 метров), – сообщается в группе Омской школы скалолазания в соцсети «ВКонтакте». – Руководитель группы председатель Омской федерации скалолазания, доцент кафедры туризма Зданович Игорь и выпускники кафедры Илья Симонов, Максим Луняк и Алексей Ермаков.
Также сообщается, что альпинисты посвятили восхождение 70-летнему юбилею СибГУФК, который отмечают в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU