Омичи пожаловались на продавцов пиротехники, которые кидают петардами в людей

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:10:56+03:00

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Омичи пожаловались на продавщиц из киосков с пиротехникой, расположенных на Театральной площади. По словам очевидцев, девушки ведут себя неадекватно: поджигают и бросают петарды прямо в людном месте.

– На городской елке работают девочки на пиротехнике. Либо они глупые, либо совсем глупые. Кидают из своего киоска петарды бездумно, прямо около людей, – рассказывает анонимный автор в паблике «Омск ВК». – Дети вздрагивают, собаки чуть ли с поводка не срываются. Детей катают на лошадях, которые боятся резких звуков. Ребенок с этой самой лошади упадет, к кому претензии предъявлять будут родители? Несколько раз делали замечания работницам, на что они прямым текстом посылают. Может, хоть начальство примет меры.

ИСТОЧНИК KP.RU