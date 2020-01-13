В Омске после аварии маршрутка отлетела в частный дом
Инцидент произошел на улице Герцена
Фото: vk.com/55gibdd
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Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 12 января в районе дома № 87 на улице Герцена. 22-летняя водитель на «Субару» въехала в маршрутку № 51. От столкновения микроавтобус отбросило на частный дом.
Фото: vk.com/55gibdd
– В результате ДТП пассажир автомобиля «Субару» мужчина (личность устанавливается) обратился за медицинской помощью, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. –
В момент происшествия в салоне микроавтобуса пассажиров не было. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проведения проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU